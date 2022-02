Quanto accaduto in Messico assomiglia ad una scena di un film di paura. Siamo nello stato di Chihuahua: una telecamere di sicurezza immortala uno stormo formato da una quantità enorme di merli dalla testa gialla che improvvisamente cadono in strada.

Messico, centinaia di merli dalla testa gialla precipitano in strada

Le immagini sono state diffuse dalla Policía Seccional de Álvaro Obregó. Lo stormo di uccelli cade al suolo improvvisamente. Molti volatili muoiono. Altri si rialzano e riprendono il volo. Ma cosa ha provocato la caduta improvvisa degli animali? Secondo le autorità locali si tratta di un mistero. Due le ipotesi avanzate: gli uccelli potrebbero aver inalato un gas tossico proveniente magari da un camino oppure potrebbero essere rimasti fulminati da un cavo dell’elettricità o da un fulmine.

Il merlo dalla testa gialla

Il merlo dalla testa gialla è una specie che migra dal Canada settentrionale al Messico durante l’inverno.

Il loro habitat di nidificazione sono le paludi del Nord America, principalmente a ovest dei Grandi Laghi. Il nido è costruito con la vegetazione delle paludi. Nidificano in colonie, condividendo spesso il loro habitat con il merlo alato rosso. Questi uccelli spesso migrano in enormi stormi con altre specie di uccelli. Il merlo dalla testa gialla è residentee in maniera permanente solo negli Stati Uniti della San Joaquin Valley e della Lower Colorado River Valley in Arizona e California. È un vagabondo estremamente raro nell’Europa occidentale, con pochi casi sospettati di essere fuggito dalla prigionia.