Michelle Hunziker piange la morte del suo cane Lilly su Instagram: “Non era possibile una vita senza di lei”. La conduttrice televisiva ha scelto Instagram per ricordare il suo animale domestico appena scomparso. Il post ha ricevuto moltissimi commenti da parte dei suoi fan. Messaggi con condoglianze o incoraggiamenti per Michelle.

Michelle Hunziker ricorda il suo cane Lilly: “Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…”

“Ovunque fossi, qualunque cosa facessi c’era lei…Due occhietti scuri ed espressivi… sempre rivolti verso di me nell’attesa che le dicessi dove andare, cosa fare, a chi abbaiare , di essere presa in braccio per farsi dare un bacino e grattarla dietro quelle tenerissime orecchiette morbide che solo lei aveva…mi ha accompagnato in tante avventure ed era in simbiosi con me. Me la portavo ovunque…”

Michelle Hunziker piange la morte del suo cane Lilly: “Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei”

“Ho sempre pensato in questi anni che non fosse possibile una vita senza di lei. Lilly era la mia amica. Amore puro, perpetuo e incondizionato. Ho il cuore spezzato perché ora non c’è più. Difficile pensare alla casa e alla nostra famiglia senza di lei. Un esserino così piccolo in grado di dare così tanto amore. Ora c’è un vuoto incommensurabile…e tanto dolore che si lenirà solo con il tempo…Sono stati 11 anni meravigliosi insieme a te e ti porterò per sempre nel mio cuore. Ti amo piccolo amore mio”.