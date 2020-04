Milano, due cavalli al galoppo liberi su una strada in zona Linate

ROMA – Due cavalli al galoppo su viale Forlanini in zona Linate a Milano.

A filmarli, mercoledì 8 aprile, è un automobilista che non può credere ai suoi occhi: “Ragazzi non ci posso credere, due cavalli al galoppo contromano su viale Forlanini. Sono scappati a qualcuno” dice l’uomo che riprende la scena. Il video è stato poi pubblicato sui social network e condiviso decine di volte.

Viminale: “Controlli rafforzati per Pasqua”.

Le strade di Milano riprese dall’automobilsita sono vuote per via del lockdown dovuto al coronavirus. Ma cosa affronteranno, le forze dell’ordine, il prevedibile aumento di traffico dovuto a chi non rispetterà il ockdown a Pasqua e Pasquetta?

Una direttiva ai prefetti affinchè rafforzino i controlli per Pasqua è stata firmata dal capo di Gabinetto del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. I dati sull’epidemia, si legge, mostrano “i primi segnali di efficacia delle misure di contenimento”. È quindi importante che queste misure, si segnala, “siano pienamente operative in vista delle imminenti ricorrenze pasquali, tradizionalmente caratterizzate da un incremento dei flussi di traffico, in particolare sulle autostrade e sulle principali arterie di collegamento extraurbane del nostro Paese”.

“E’ del tutto evidente – si legge nella circolare – che, nell’attuale contesto emergenziale, in applicazione delle specifiche disposizioni restrittive della libertà di circolazione, tuttora in corso di validità, non sarà possibile per la popolazione effettuare i consueti trasferimenti verso località a richiamo turistico”.

Al riguardo, “al fine di confermare l’incisività delle misure di contenimento”, si invitano i prefetti a “dedicare la massima attenzione nella predisposizione di mirati piani di rafforzamento della vigilanza e del controllo sui movimenti che possono avere luogo in questo periodo, in modo da garantire un presidio del territorio diffuso e percepibile dalla cittadinanza”.

In particolare, il Viminale sollecita la promozione di “ogni utile iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni riguardanti gli spostamenti all’interno dello stesso comune e tra località diverse, compreso il divieto di recarsi presso abitazioni differenti da quella principale, tra cui le seconde case utilizzate per le vacanze” (fonte: Ansa, YouTube).