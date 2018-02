MILANO – “Correte! Si è incastrato il pitone nel bidet”. Così una donna milanese di 39 anni ha detto al telefono ai carabinieri, chiedendo il loro aiuto. E’ accaduto nella notte tra giovedì e venerdì in un appartamento in via Malaga, a Milano.

Attorno alle 4 di notte, i militari si sono quindi presentati casa della donna, accompagnati dai vigili del fuoco, per cercare di salvare il serpente. Il rettile era rimasto incastrato nel tubo di scarico del bidet, mentre la padrona lo stava lavando.

L’animale, regolarmente registrato al Cites, è stato poi recuperato, sano e salvo, dopo aver smontato il sanitario.