SAN PIETROBURGO – Dopo il mitico polpo Paul che nel 2010 venne usato come oracolo per i Mondiali del Sudafrica, e dopo i tanti animali previggenti scelti invece per i Mondiali del Brasile del 2014, in questa edizione russa è stato scelto un gatto. Si tratta di Achille, uno dei cacciatori di topi del Museo Hermitage di San Pietroburgo.

L’animale sceglie quali croccantini mangiare. In occasione della prima partita dei Mondiali, quella tra Russia e Arabia Saudita, il micio si dirige verso la ciotola con la bandierina russa, anticipando una vittoria della squadra di casa (forse un po’ prevedibile?)

In realtà, Achille di primo acchito si dirige dalla parte opposta, ma è ancora presto e una signora lo trattiene.