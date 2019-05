MONTEREY (USA) – Un branco di orche attacca una balena che nuota insieme al suo cucciolo: sono scene davvero impressionanti quelle registrate da un drone nella Baia di Monterey, in California, a sud di San Francisco.

L’attacco è stato ripreso lo scorso 27 aprile durante una spedizione della biologa marina Nancy Black che lavora per la Monterey Bay Whale Watch, ente che organizza escursioni nell’Oceano Pacifico per vedere le balene e le orche nel loro habitat naturale.

Nel filmato girato dal drone si vede il branco di cinque orche assassine che si avvicina alla balena che nuota pacifica con il suo cucciolo di fianco. Per quattro ore le orche sono andate avanti a colpire le ambite prede, senza mai desistere, fino alla disfatta finale.

Le orche sono mammiferi marini della stessa famiglia dei cetacei, proprio come le balene e i delfini. Si trovano in tutti i mari e in tutti gli oceani del mondo, dalle fredde regioni artiche e antartiche fino ai mari tropicali.

Hanno una dieta molto varia: alcune si nutrono esclusivamente di pesci, altre cacciano altri mammiferi marini come leoni marini, foche, balene e delfini e uccelli come pinguinianche di grosse dimensioni. Le orche sono considerate superpredatori, all’apice della piramide alimentare, non avendo dei predatori naturali. (Fonti: YouTube, GoWhale)