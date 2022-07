Mucca accaldata scappa dal pascolo e si getta in una piscina: salvata dai Vigili del Fuoco

Fa caldo per tutti. Anche per le mucche. I Vigili del Fuoco hanno salvato una mucca scivolata all’interno della piscina di un’abitazione a Porto Valtravaglia, in provincia di Varese. L’animale, forse per la sete o per il caldo, si è infilato nel terreno dell’abitazione sulla sponda varesina del Lago Maggiore ed è poi, letteralmente, finito in piscina.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Dopo attimi di stupore – vedere una mucca entrare nel proprio terreno, puntare con soddisfazione la piscina e poi finirci dentro in effetti deve stupire e non poco- i proprietari di casa hanno allertato i soccorsi e i Vigili del Fuoco.

Quest’ultimi dopo aver assicurato la mucca con un sistema di corde e fasce, la hanno sollevata e affidata alle cure del proprietario che l’ha ricondotta al pascolo. Chissà che faccia avrà fatto il povero animale ingabbiato tra corde e fasce durante la risalita dalla piscina.

Ci riproverà?

Chissà se la mucca nei prossimi giorni riuscirà a scappare di nuovo dal pascolo per ributtarsi in piscina. O se questa volta tenterà direttamente il bagno in lago. Lago o piscina comunque, visto il caldo torrido, è difficile dare torto alla povera mucca. Chi non preferirebbe una piscina al pascolo sotto al sole.