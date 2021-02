Mucca in fuga semina il panico a San Luis in Colombia: entra anche nell’ospedale e ferisce 4 persone

Una mucca in fuga dopo essere scappata dal proprio recinto semina il panico per le strade del centro della cittadina di San Luis in Colombia.

L’animale riesce anche ad entrare nel pronto soccorso dell’ospedale raggiungendo la sala d’attesa dove sono presenti diversi pazienti.

Mucca scappa dal recinto: due uomini l’allontanano dall’ospedale

Il fatto è avvenuto la sera di sabato 13 febbraio. Grazie alla prontezza di due uomini l’animale viene allontanato dall’ospedale.

“Sembrava un film dell’orrore” ha raccontato Hugo Serna, un uomo che vive a San Luis. “La mucca è entrata in una panetteria ed ha investito una signora. Poi mi ha buttato giù dalla motocicletta”.

Nelll’ospedale comunale della cittadina colombiana, l’animale ha aggredito i presenti ferendo ben quattro persone, secondo quanto ha comunicato l’ospedale stesso.

Il sindaco del comune, Henry Suárez, ha raccontato che alla fine la mucca è stata catturata e riportata nel recinto da cui era scappata.

Mucca in fuga viene abbattuta dalla polizia

Nell’ottobre del 2019, una mucca in fuga ad Arona in provincia di Novara che rppresentava un “pericolo per la viabilità”, è stata abbattuta.

La mucca era scappata da un allevamento ed è stata uccisa dai Carabinieri. Era stata fotografata nelle ore precedenti mentre vagabondava per le strade intorno al lago Maggiore.