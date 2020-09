La mucca che mette in fuga l’orso. Una scena quasi surreale quella ripresa da un ragazzo col cellulare sul Monte Peller, tra la Val di Non e la Val di Sole.

Nel video girato da lontano col cellulare sul Monte Peller, tra la Val di Non e la Val di Sole in Trentino, si vede una mucca che mette in fuga un orso. Quest’ultima non sembra affatto essere spaventata: insegue l’orso e alla fine riesce a farlo scappare di corsa tra i boschi della montagna.

Scene di questi tipo non si vedono di certo tutti i giorni. Di solito è la mucca che sarebbe scappata magari raggiungendo gli altri componenti della mandria. Invece in questo caso la mucca decide coraggiosamente di affrontare l’orso che le si era avvicinato, e alla fine vince la sfida.

Mentre l’orso si avvicina lentamente la mucca, in questo caso ben più grande di lui, rimane immobile e lo fissa. Più l’orso si avvicina e più la mucca rimane ferma, quasi volesse aspettarlo. Poi ad un certo punto quando l’orso è troppo vicini per i suoi gusti, la mucca fa un piccolo scatto verso il carnivoro.

L’orso non ci pensa due volte e vedendo arrivare l’animale ben più grande di lui comincia a correre spaventato rifugiandosi nei boschi vicino la pianura. (Fonte YouTube).