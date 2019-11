Le mucche con i visori per la realtà virtuale per fare il latte migliore

ROMA – Il clima in Russia, si sa, non è dei migliori. Per tutti, vacche comprese. Tanto che una fattoria della regione di Mosca ha deciso di sperimentare l’uso di visori di realtà virtuale per migliorare l’umore delle mucche. Mostrando verdi pascoli al posto di lande grigie – e aumentando così la produzione del latte.

Risultato: i primi test sembrano promettenti. “Gli esperti hanno notato una riduzione dell’ansia e un miglioramento dell’umore emotivo generale nella mandria”, ha affermato l’amministrazione agricola regionale.

Pascoli estivi virtuali (al posto di vere lande desolate)

La seconda fase dell’esperimento, riportano diversi media russi, valuterà la produzione di latte per le mucche che indossano i visori. Gli agricoltori hanno lavorato con sviluppatori e veterinari e si sono affidati alla ricerca per “creare software unici che simulano un campo estivo”.

Interfax ha riferito che è stata una fattoria a Krasnogorsk, a nord-ovest di Mosca, a condurre l’esperimento. Se i dati positivi continueranno, l’esperimento verrà ampliato.

“Gli esperti hanno notato una diminuzione dell’ansia e un migliore stato emotivo generale della mandria” dichiara il Ministero. Non resta che attendere la prova empirica che “l’erba della realtà virtuale è davvero più verde”. (fonte Ansa)