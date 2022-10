Non lacrime di coccodrillo ma per il coccodrillo: l’India è in lutto per la morte di Babyia, un raro esemplare di coccodrillo vegetariano. Babyia era una femmina di 75 anni che viveva nel lago del tempio di Anthapura, nella regione di Majeshwaram, nello stato del Kerala. Si cibava unicamente di fiori e frutta che i devoti andavano ad offrirle al tempio.

Babyia, il coccodrillo vegetariano venerato come un dio

Molti fedeli visitavano il tempio solo per vedere il coccodrillo del lago che, secondo una credenza diffusa, era considerata la reincarnazione di una divinità. Riuscire a vederla e offrigli cibo era considerato una benedizione.

Secondo i monaci del tempio, Babiya passava gran parte del suo tempo all’interno di una grotta, a guardia del luogo sacro che la ospitava, e veniva fuori solo nel pomeriggio.

Babyia trovata senza vita domenica sera

La credenza popolare attribuiva al rettile 75 anni: si racconta che Babyia fosse comparsa nel lago pochi giorni dopo l’uccisione di un altro coccodrillo da parte di un soldato. Babyia è stata trovata senza vita domenica sera, e sui social impazza l’immagine che la mostra adagiata su un telo bianco, con una ghirlanda di fiori arancioni.