Musica per gatti: la melodia creata per loro

Anche i gatti amano la musica, ma la loro musica, che adesso esiste grazie ad una creazione dei ricercatori delle università americane del Wisconsin e del Maryland.

Gli studiosi statunitensi hanno messo a punto questa melodia dopo aver scoperto che ai piccoli felini non piace la musica maggior parte della musica degli umani, soprattutto quella moderna e contemporanea, percepita dai piccoli felini come troppo dissonante.

Così hanno composto una musica ispirata al suono delle fusa, che si è rivelata in grado di produrre un effetto calmante sui mici, oltre ad essere molto più gradita.

I ricercatori americani hanno studiato come i gatti rispondono alle note musicali e hanno scoperto che anche loro, come gli umani, sono sensibili alla musica, che può produrre su di loro un effetto rasserenante. “Abbiamo studiato il miagolio dei gatti – ha spiegato Charles Snowdon, uno degli autori dello studio – e cercato di adattare la nostra musica alle stesse frequenze dei loro suoni, che sono più alte della voce umana”.

Gli studiosi hanno quindi provato a ricreare i tempi musicali di ciò che ai gatti dà piacere, finendo così per creare una melodia il cui ritmo è simile a quello delle fusa. Per fare un confronto hanno proposto a 47 gatti campione due brani classici considerati da sempre molto apprezzati dai felini: l’Elegie di Gabriel Fauré e l’Aria sulla quarta corda di Bach. Queste composizioni non hanno disturbato i mici, ma non hanno provocato nemmeno in loro reazioni di piacere. Cosa che invece è avvenuta quando i gatti hanno ascoltato la musica creata per loro.