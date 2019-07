ROMA – Un verme marino gigante che è in grado di inghiottire un pesce intero. Un filmato pubblicato dal Daily Mail mostra un verme nemetrino che si divora un pesce in pochi secondi. Quattro di queste incredibili bestie marine che vivono tra l’Artico e l’Oceano Pacifico, dal 1991 vivono nell’acquario pubblico del porto di Nagoya in Giappone.

Si tratta di vermi carnivori che hanno un aspetto rivoltante. Per questa ragione, i quattro esemplari in questione, fino al 2015 non sono quasi mai stati esposti al pubblico. A partitre però da quell’anno, in Giappone è scoppiata una strana mania che li ha fatti diventare molto popolari tra gli amanti delle creature marine.

Il video mostra la particolare apertura che funge da bocca. La portavoce dell’acquario Chizuru Sato ha spiegato che “per molti aspetti, queste creature restano misteriose. Li alleviamo da oltre 28 anni. Pensiamo che siano degli spazzini marini. Mangiano tutto quello che trovano”.

I vermi namantini vivono sul fondo dell’Oceano Antartico a una profondità che va dai 16 ai 395 metri. Gli esemplari ospitati nell’acquario giapponese sono stati catturati nei pressi dell’isola scozzese di Re Giorgio, la più grande delle Isole Shetland che sorge a circa 120 chilometri dall’Antartide.

Il personale dell’acquario pensa che potrebbero avere intorno ai 40 anni: la loro età effettiva è impossibile da determinare. Probabilmente sono le creature più longevi nell’acquario dove vivono all’interno di vasche.

I Nemertini hanno delle dimensioni che variano da qualche millimetro fino a specie che raggiungono anche i 55 metri. Vivono arrotolati negli interstizi dei fondali acquatici e si nutrono di piccoli pesci.

Fonte: Daily Mail, Wikipedia