LONDRA – Newt e Frog e sono due mici fratelli con solo due zampe ciascuno. I cuccioli sono rimasti orfani poche settimane dopo la loro nascita, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] ma grazie alla segnalazione di un uomo sono stati portati e accolti al rifugio inglese per gatti Alley Cats and Kittens.

“Sono animali adorabili – raccontano dallo staff del centro -. La prima cosa che abbiamo notato è che tra loro c’è un legame speciale. Sono inseparabili. Sembra che non riescano a fare a meno l’uno dell’altro”. Il legame tra i due fratellini è talmente stretto che quando uno dei due è dal veterinario, l’altro si rifiuta di mangiare.

Steph Taylor, fondatore del rifugio Rescue Me Animal Sanctuary del Merseyside, ha adottato temporaneamente i due gattini: “Newt e Frog sono in grado di camminare utilizzando soltanto le zampe anteriori e la coda per loro è molto utile per non perdere l’equilibrio. Possono anche arrampicarsi e saltare, e hanno un’incredibile forza e voglia di vivere”, ha spiegato al sito LoveMeow. I due mici si sono presto abituati alla loro condizione e hanno imparato a convivere con la loro disabilità: le loro due uniche zampe sono molto forti, in grado di sostenere il peso dell’intero corpo.

I due micini avranno bisogno di cure veterinarie a lungo, ma potranno restare con Steph fino a quando non diventeranno pronti per essere dati in adozione.