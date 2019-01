ROMA – Novak Djokovic pubblica sul suo account Twitter un video che mostra un grosso ragno. ”Le belle creature dell’Australia, qualcuno sa di che specie è?” chiede agli utenti il tennista, impegnato a Melbourne negli Australian Open.

Le immagini sono piuttosto scure. Secondo però diversi utenti, il ragno potrebbe essere un Golden Orb noto anche come Banana spider. Se fosse il ragno citato dagli utenti, non si tratterebbe di una specie letale per l’uomo.

Il Djokovic ha poi aggiunto: ”Non mi avvicino più di così, non voglio che entri dentro”.

Sempre in Australia, esattamente a Canberra, lo scorso 25 dicembre il tennista Nick Kyrgios è stato morso da un ragno finendo per alcune ore all’ospedale della città australiana.

😂 🇦🇺 🕷 Novak Djokovic with an Australian accent talking to a spider is exactly what we needed to see today…

📹 @DjokerNole#AusOpen pic.twitter.com/L9htJPjARo

— The Sportsman (@TheSportsman) 20 gennaio 2019