AUCKLAND – Tim Clerke vive ad Auckland in Nuova Zelanda. La scorsa settimana ha condiviso su Facebook un video che mostra alcuni strani animali che camminano su una mano. Le creature bizzarre sembrano dei topi in miniatura: Clerke le ha ribattezzate “horror movie”. Sono state trovate sul pavimento della cucina della casa della mamma, spiega.

L’uomo ha chiesto ai suoi amici Facebook di aiutarlo ad identificare le creature senza ottenere successo. Nessuno è infatti riuscito a fornire una spiegazione definitiva su che tipo di creatura sia quella che si vede nel video ripreso dal Daily Mail. Questi strani esemplari hanno piccoli corpi rotondi e delle lunghe code sottili. “È come se qualcuno avesse tagliato l’estremità inferiore ad alcuni topolini“, ha osservato qualcuno. “È come assistere ad un film dell’orrore” ha ribadito un secondo utente. “Sembrano dei pipistrelli in miniatura” ha detto un terzo utente.

Neanche gli esperti hanno un’idea condivisa. Il team di entomologia di Biosecurity New Zealand ha suggerito che si tratti di gambe staccate da alcune falene che magari sono state mangiate da un gatto. Esperti dell’Università di Auckland hanno invece una teoria completamente diversa e credono che il video sia una bufala.

Eric Edwards è invece un esperto di insetti. Secondo lui, si tratterebbe di larve di un non ancora identificato insetto.