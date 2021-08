Ad una donna cadono gli occhiali da sole nel recinto degli orango in uno zoo dell’Indonesia. Uno degli animali ha una reazione inaspettata e bellissima: si avvicina, li raccoglie e li indossa davanti al suo cucciolo che osserva la scena.

Indonesia, orango indossa gli occhiali da sole

L’animale studia un po’ l’oggetto. Poi se li sistema sugli occhi. La scena è stata filmata dalla stessa donna che ha perso gli occhiali al Taman Safari Cisarua a West Java in Indonesia. Il suo video è stato poi postato su Tik Tok ed è stato visualizzato milioni di volte.

L’intelligenza degli orango

Non è la prima volta che gli orango mostrano la loro intelligenza. Sempre in Indonesia, in una foresta protetta del Borneo Orientale, un fotografo ha catturato nel 2020 una toccante sequenza di immagini: un orangutan che tende la mano, offrendogli aiuto, a un uomo.

Il guardiano era sceso in acqua perchè gli era stato segnalata la presenza di un serpente pericoloso per gli orangutan. Quando è sceso in acqua per cercare tra i cespugli, l’orangutan si è avvicinato e si è messo a guardare quello che faceva. Poi si è avvicinato e gli ha teso la mano.