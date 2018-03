BANDUNG – Ozon è un grosso esemplare maschio di orango di Sumatra. L’animale è stato filmato mentre fuma una sigaretta gettata da uno spettatore.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Il pubblico ride e l’attivista ambientalista Marison Luciano condivide il filmato sui social, sottolineando l’ignoranza dei visitatori e la mancanza di supervisione da parte del personale dello zoo di Bandung, una struttura situata a circa 150 chilometri dalla capitale Giacarta in Indonesia.

Come scrive La Stampa, lo zoo è noto per per altri casi che hanno fatto scalpore: lì erano stati filmati alcuni piccoli orsi malesi che, denutriti e con una pelliccia scolorita, chiedevano il cibo ai visitatori con commoventi gesti di supplica. Nello stesso zoo è morta inoltre tra atroci sofferenze l’elefantessa Yani, fotografata incatenata e con le lacrime agli occhi negli istanti precedenti alla sua morte.