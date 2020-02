GIACARTA – In Indonesia, in una foresta protetta del Borneo Orientale, un fotografo ha catturato una toccante sequenza di immagini: un orangutan che tende la mano, offrendogli aiuto, a un uomo.

Il guardiano era sceso in acqua perchè gli era stato segnalata la presenza di un serpente, pericoloso per gli orangutan. Quando è sceso in acqua per cercare tra i cespugli, l’orangutan si è avvicinato e si è messo a guardare quello che faceva. Poi si è avvicinato e gli ha teso la mano. “Posso aiutarti? Quando muore l’umanità nell’essere umano, gli animali a volte guidano i nostri principi”, ha commentato su Instagram l’autore degli scatti, Anil Prabhakar.

Le foto sono state scattate in un centro per la riabilitazione degli orangutan della provincia del Borneo Orientale e mostra l’interazione tra l’orangutan Anih e uno dei lavoratori della Borneo Orangutan Survival Foundation. L’orangutan ha 25 anni e conosce da una ventina d’anni il custode che appare nella foto, Syahrul. In realtà, come ha spiegato il direttore esecutivo di Bosf, Jamartin Sihite, non è chiaro se il primate stesse offrendo aiuto o chiedendo cibo.

Anih è uno delle scimmie che vivono nella riserva e che non possono essere riportati alla vita selvaggia a causa di lesioni, traumi o lunghi periodi di cattività. Ogni anno, muoiono centinaia di orangutan, soprattutto cuccioli, per la deforestazione o il bracconaggio a Sumatra e nel Borneo, dove il depauperamento dell’habitat per la costruzione di strade, coltivazioni e industrie minaccia diverse specie.

Fonte: Agi, Instagram