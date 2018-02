WAIHEKE ISLAND – Due orche stanno nuotando nella baia di Waiheke Island in NuovaZelanda. In quel momento, in mare, ci sono due bambini che vengono avvicinati.

Come mostra il video YouTube, proprio in quel momento partono delle urla di terrore. Chi ha visto e ripreso la scena cerca infatti di avvisare i due bambini di stare fermi e lasciar passare i due animali. E così alla fine è successo: le orche si sono avvicinate ai bimbi. Dopo averlo accerchiati hanno fortunatamente deciso di proseguire oltre.