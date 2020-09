Il Tar di Trento ha sospeso la ordinanza di cattura della orsa Jj4: “I cuccioli non potrebbero sopravvivere senza la mamma”

Sospesa la ordinanza di cattura della orsa Jj4 emessa dalla Provincia: lo ha deciso il Tribunale amministrativo regionale di Trento, accogliendo la richiesta di sospensiva.

Lo rendono noto le associazioni animaliste Enpa ed Oipa che avevano presentato la richiesta.

“Un provvedimento estremamente importante, che accogliamo con grande gioia. Felici per l’orsa e i suoi cuccioli”, commentano in una nota le due associazioni animaliste.

“Interpretiamo la sentenza di sospensiva del Tar come un richiamo alla ponderazione nelle pubbliche decisioni. Non è più tempo di trappole, né per gli orsi, né per il diritto, a cominciare dal Pacobace, tante volte invocato negli atti ufficiali dalla Provincia Autonoma di Trento mentre se ne violavano lettera e spirito”, sottolineano gli animalisti.

L’incontro ravvicinato sul monte Peller

La orsa Jj4 era stata protagonista di un incontro ravvicinato il 22 giugno scorso sul monte Peller con due cacciatori, padre e figlio, che erano rimasti feriti. Il Tar aveva già respinto una precedente ordinanza di abbattimento di Jj4 lo scorso luglio.

Nel decreto di oggi si legge che l’ordinanza di cattura e la reclusione nel recinto del Casteller “interessa un esemplare che si occupa tuttora dei propri cuccioli, non ancora completamente in grado di sopravvivere da soli ove venissero privati della madre” e che l’esemplare “verrebbe altresì captivato in un periodo in cui è fortemente diminuita la presenza di turisti e in cui gli orsi si avvicinano al letargo”.

Il Tar precisa che che la “trattazione collegiale dell’incidente cautelare” si terrà il prossimo 8 ottobre. (Fonte: Ansa)