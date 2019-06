L’esemplare era sulla riva di un fiume vicino ad un cantiere stradale. La testa è rimasta incastrata nel secchio e l’animale, come mostra il video, era in evidente difficoltà. Sono state necessarie quattro ore di lavoro per liberarlo.

ROMA – Un orso bruno resta con il muso incastrato in un secchio di plastica. Gli agenti della contea di Zhiduo in Cina, sono intervenuti per liberarlo.

Nel settembre del 2018, il Katami National Park in Alaska aveva condiviso su Facebook il video di un orso bruno alle prese con la pesca dei salmoni in un fiume. Si tratta di un parco in cui gli orsi bruni sono i padroni di casa: durante il mese di settembre, gli orsi si spostano nella zona vicino al fiume Brooks dove si fermano a catturare salmoni per prepararsi al letargo. Nel filmato, immortalato da una delle telecamere nascoste nella zona intorno al fiume del parco, si vede un orso che, dopo aver adocchiato un salmone sotto di lui, si immerge come un vero sub per andarlo a prendere. Un video spettacolare dunque che mostra le enormi capacità che hanno questi animali. Capacità che però, per colpa dell’uomo come nel video dell’orso col muso incastrato, possono essere ridotte.

