BERLINO – È morto anche il secondo dei due cuccioli di orso polare nati all’inizio di dicembre allo zoo Tierpark di Berlino. Nella giornata di lunedì il personale del parco aveva osservato il cucciolo in buona salute, allattato dalla madre Tonja. Martedì mattina hanno invece notato il suo corpo senza vita tramite una telecamera di sorveglianza.

“Sapevamo che la mortalità dei giovani animali è molto alta nelle prime settimane, ma questo ci rende scoraggiati e tristi”, ha detto il responsabile del dipartimento mammiferi dello zoo Florian Sicks. “Ora dobbiamo valutare il filmato dalla telecamera di sorveglianza e attendere il rapporto dell’autopsia”, ha invece affermato il direttore Andreas Knieriem.

La morte del cucciolo, che dopo i alcuni mesi di isolamento sarebbe dovuto uscire in primavera, rappresenta una notizia per la mamma Tonja, la terza perdita in pochi mesi, dopo il fratellino gemello, nato morto il 7 dicembre, e dopo Fritz, deceduto improvvisamente lo scorso marzo quattro mesi dopo la nascita per un’infezione.