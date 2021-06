Orso prova ad entrare in una villa in California: 17enne lo affronta per difendere i suoi cani

Una famiglia di orsi attacca dei cani in una villa di Bradbury, a Nord-Est di Los Angeles, nella valle di San Gabriel. Un’adolescente esce di casa e si precipita a difendere i suoi animali spingendo l’orso più grande giù per il muro.

Famiglia di orsi spaventa cani, adolescente li caccia via

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 31 maggio. L’enorme orsa e i suoi due cuccioli camminano lungo un muro del cortile: i quattro cani che vivono nella villa si precipitano verso il muro e cominciano ad abbaiare. L’orso reagisce provando a prenderli a zampate.

Il gesto coraggioso della diciassettenne Hailey

La diciassettenne Hailey Morinico corre a vedere quale fosse il problema e si accorge della presenza della famiglia di orsi che sta cercando di entrare nella villa. La giovane corre verso mamma orsa e la spinge con entrambe le mani giù verso il cortile di un vicino. L’orsa, evidentemente spaventata, non torna all’attacco.

Il video del gesto di Hailey è diventato virale ed è stato ripreso dai siti americani prima di finire anche su YouTube.

Hailey alle tv locali: “Non fate come me”

Hailey è stata intervistata dalla tv locale Ktla: “Sono accorsa per vedere perchè abbaiavano: non era ad un altro cane ma bensì ad un orso. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata spingere l’orso e ha funzionato”.

In bilico sul muretto, l’orsa è caduta all’esterno e, con i suoi cuccioli che si erano già allontanati è subito scappata. La ragazza ha riportato un dito slogato. Ha realizzato solo dopo il pericolo che ha corso. Per questa ragione ha detto sorridendo: “Non fate come me, potrebbe finire in tutt’altro modo!”.

Studiando le riprese video, un esperto di fauna selvatica ha valutato che l’orsa avesse un peso di circa 75 chili.