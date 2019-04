PAGANICA – Malgrado le festività pasquali, i Vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni di soccorso. Nello specifico, a Paganica in provincia de L’Aquila sono intervenuti per soccorrere un cane pastore maremmano intrappolato in un canale di scolo.

Nel marzo 2018, un pastore maremmano è stato sequestrato ad una coppia di Rovereto. La sua colpa, per i vicini di casa della coppia, era quella di abbaiare troppo. E così il giudice ha deciso di sequestrare il cane ai propri padroni, confinandolo in un canile.

La coppia che si è vista sequestrare il cane era già stata raggiunta da due decreti penali rispettivamente con 154 e 70 euro di multa. Ora,per l’animale è arrivato il sequestro, nonostante i tentativi dei carabinieri di calmare gli animi. La coppia si era difesa dicendo che il vicino è a 300 metri di distanza e che nessuno, oltre a lui, si era lamentato, e che la notte il cane dorme in casa, quindi nonera chiaro come possa impedire al vicino di dormire.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev