Pantera nera in provincia di Bari: l’ultimo avvistamento a Gioia del Colle, sono in corso ricerche (Foto Ansa)

Pantera nera in provincia di Bari, continuano gli avvistamenti. Questa volta è stata segnalata la sua presenza nel territorio di Gioia del Colle. A darne notizia è il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Gioia del Colle.

Immediatamente sono scattate le ricerche: sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo forestale, gli agenti della polizia locale e il Nucleo Sapr della Protezione Civile che sta sorvolando l’area segnalata a caccia dell’animale.

Nei giorni scorsi la pantera nera era stata avvistata nelle vicinanze dell’ospedale Di Venere a Bari e nelle campagne di Acquaviva delle Fonti e Castellana Grotte.

Ormai da settimane prosegue la caccia tra le campagne pugliesi. I sindaci dei paesi limitrofi stanno producendo ordinanze su ordinanze. State a casa, non usate la bici, non usate in campagna, tenete gli animali domestici al sicuro. Ma ancora nessuno è riuscito a catturarla.

Pantera nera, ultima volta era ad Acquaviva delle Fonti

Il precedente avvistamento della pantera è avvenuto alla periferia di Acquaviva delle Fonti (Bari). E successivamente, anche se con avvistamenti mai confermati, in diverse zone limitrofe della provincia di Bari.

La presenza del felino è stata confermata anche dal medico veterinario incaricato dalla Asl “tramite il rilevamento di orme e tracce organiche dell’animale”, ha detto il sindaco Davide Carlucci che ha firmato un’ordinanza per vietare il “transito ciclo-pedonale e lo svolgimento di qualsiasi attività sportiva ai cittadini in tutte le strade di campagna e sulle strade extra urbane del territorio di Acquaviva”.

Il provvedimento comunale vieta inoltre “di eseguire potature di alberi o lavori in campagna in tutto il territorio comunale”. E, al fine di “evitare di spaventare il felino con conseguente manifestazione di comportamenti aggressivi dello stesso,” ordina “ai proprietari di animali domestici e di allevamento (in particolare quelli di grossa taglia) di tenere gli stessi al sicuro ovvero in un recinto che ne limiti gli spostamenti e che li protegga da eventuali attacchi”.

Pantera nera, la circolare della Prefettura di Bari

Si chiede quindi di prestare la massima attenzione e di seguire quanto prevede la circolare della Prefettura di Bari: