Perché i gatti perdono il pelo? Quando ci si deve preoccupare?

I gatti, come se non più dei cani, perdono il pelo. E’ una cosa normale, soprattutto durante i periodi della muta, in primavera e in autunno (proprio come per gli umani i periodi in cui si perdono più capelli). Ma in alcuni casi potrebbe essere un sintomo di problemi di salute.

Questo accade quando la perdita di pelo si manifesta insieme a prurito ed è talmente intensa da lasciare intere chiazze di manto privo di pelo o con il pelo molto rado.

Questa situazione può verificarsi nel caso in cui il micio abbia una infezione alla cute, come la follicolite batterica, la scabbia demodettica o la tigna. Il pelo dei gatti deve essere curato e mantenuto pulito: quando non è così si possono scatenare questi effetti.

Ma vediamo nel dettaglio le situazioni in cui una perdita di pelo è sintomo di qualcosa di più, con l’aiuto del sito PetPassion: