I gatti grattano. Ogni “padrone” di un micio lo vede. Grattano attorno alla lettiera, attorno alla ciotola o vicino alle finestre. Lo fanno come se dovessero scavare, come se quello che hanno sotto le zampine non fosse un pavimento di duro legno o ceramica o marmo, ma morbida terra. E allora perché lo fanno? In realtà ognuno di questi comportamenti ha una propria spiegazione. Vediamole insieme.

PERCHÉ IL GATTO SCAVA ATTORNO ALLA CASSETTA DELLA LETTIERA E NON DENTRO, DOVE C’E’ LA SABBIA? Se il nostro micio ha questo comportamento, non c’è nulla di strano. E soprattutto, non sta facendo nulla di sbagliato. Casomai siamo noi che abbiamo sbagliato qualcosa… I gatti, infatti, scavano attorno alla lettiera quando la sabbietta non è sufficiente, e scavando lì trovano la plastica. Oppure perché la sabbietta non è più pulita, e ci invitano gentilmente a cambiarla. Insomma: loro non fanno proprio nulla di male.

PERCHÉ IL GATTO SCAVA INTORNO ALLA CIOTOLA DELLA PAPPA? Può capitare di vedere il proprio micio grattare intorno alle sue ciotole, soprattutto subito dopo che gli abbiamo portato la pappa. Ebbene, come nel caso della lettiera, anche in questa situazione vuole mandarci un messaggio: la pappa non è di suo gradimento. Questa, almeno, è la spiegazione più comune. Secondo alcuni esperti, invece, potrebbe essere il segnale di un antico retaggio che ricorda il bisogno di nascondere il cibo che servirà per dopo.

PERCHÉ IL GATTO GRATTA IN ARIA VICINO ALLE FINESTRE O SULLE FINESTRE? In questo caso il micio ha capito che tra lui (o lei) e quel che ha davanti c’è qualcosa, anche se non si vede: il vetro. Così cerca di abbattere quella fastidiosa barriera. Soprattutto se oltre il vetro ci sono uccellini o altre possibili prede…