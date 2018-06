PESARO – L’auto non partiva e quando ha aperto il cofano ha trovato un gatto incastrato nella cinghia del motore. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Il povero felino è stato soccorso dai vigili del fuoco ed è stato liberato. L’animale è rimasto ferito gravemente ed è stato subito soccorso da un veterinario dell’Asur.

A riportare la notizia del povero felino ferito è il Corriere Adriatico che spiega come l’automobilista si sia accorto del malfunzionamento in via Gargattoli, proprio nel centro storico di Pesaro: