ROMA – Un topo viene ripreso mentre si muove sulla vetrina di una gelateria.

Un passante ha ripreso il roditore nel centro di Pescara.

Il video, in poco tempo, è diventato virale.

Siamo in pieno centro: la gelateria è chiusa. Dopo la diffusione del video, nella gelateria sono scattati i controlli dei militari del Nas.

I militari, in collaborazione con il Servizio igiene alimenti e nutrizione (Sian) della Asl, hanno riscontrato la presenza di tracce di roditore durante i controlli.

Tra gli alimenti in vendita e le materie prime usate, non è stata invece rilevata contaminazione degli alimenti in vendita o delle materie prime.

La gelateria resterà chiusa fino alle operazioni di derattizzazione, di cui il gestore si sta già occupando.

Pescara, diverse segnalazioni di topi in città

Come racconta Fanpage, non è la prima segnalazione della presenza di topi in centro a Pescara.

E le segnalazioni non si fermano al centro: ci sono anche altre zone della città abruzzese in cui sono stati segnalati topi.

Il Pd locale chiede ora un “intervento straordinario” del Comune.

“Ci sono zone della città, come viale Bovio, via Raffaello e le vie del centro pedonale, invase da ratti”.

L’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco ha assicurato intanto che “l’amministrazione comunale sta verificando” caso per caso.

Del Trecco ha spiegato: “In realtà non ci sono infestazioni in atto“.

Anche perché già da mesi Ambiente Spa ha messo a regime gli interventi di derattizzazione“.

L’azienda ha agito “con interventi mirati nelle zone più a rischio, e con operazioni effettuate sulla base delle specifiche richieste dei cittadini”.

“A partire dalle vie del centro dove, proprio per la sensibilità della zona, abbiamo anche provveduto a posizionare delle reti all’interno dei tombini”.

“Dunque – spiega ancora l’assessore – un roditore non riuscirebbe mai a salire in superficie”.

“È vero che spesso riscontriamo situazioni di problematicità private, dunque la presenza di animali o di piccole tane all’interno di cantine, scantinati, o anche in terreni incolti”.

“Ma anche in quei casi Ambiente, che pure interviene in soccorso della popolazione, provvede comunque a una derattizzazione delle aree comunali esterne”.

Ambiente, prosegue l’assessore, suggerisce poi ai privati “gli interventi da eseguire personalmente” (fonte: FanPage, YouTube).