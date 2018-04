ROMA – Un uomo mette un pesce gatto appena impanato in una padella piena di olio bollente. L’animale non sembra essere morto e comincia ad agitarsi e a dibattersi come fosse ancora vivo. Il cuoco, visto quanto accaduto è costretto a togliere la padella dal fuoco.

La spiegazione scientifica più plausibile è che le cellule nervose del pesce abbiano reagito al sale nell’impanatura, inviando stimoli elettrici ai muscoli che lo hanno fatto guizzare. Ovviamente però il pesce è morto. Stesso fenomeno accade a volte nei ristoranti di sushi che utilizzano pesce fresco appena pescato.