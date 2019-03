ROMA – Due pescatori australiani hanno trovato spiaggiato un enorme pesce luna (Mola mola). “All’inizio pensavamo fosse solo un gigantesco tronco di legno”, spiegano Steven Jones e Hunter Church, i due autori del clamoroso ritrovamento.

Nel caso del ritrovamente il pesce è lungo circa un metro e 80 centimetri e pesa circa mille chili, ossia quanto può pesare un‘auto utilitaria. Si tratta di un esemplare medio: il pesce luna può infatti arrivare addirittura a tre metri di lunghezza e due tonnellate di peso in alcuni casi.

Il ritrovamento di cui parla la rivista Live Science è avvenuto sulla costa del parco nazionale di Coorong, nell’Australia meridionale. Il pesce luna è stato ritrovato nei pressi della foce del fiume Murray.

I due pescatori raccontano di non aver mai visto niente del genere. Il pesce luna (Mola mola) è il più grande pesce osseo esistente al mondo. La specie vive in acque tropicali ed è noto per il corpo schiacciato ai lati. Le femmine possono produrre fino a 300 milioni di uova, più di ogni altra specie vertebrata conosciuta al mondo. Nonostante le sue enormi dimensioni, non si tratta però di un predatore pericoloso per l’uomo. Il pesce luna si ciba infatti principalmente di meduse.

A diffondere la foto, lunedì scorso, con i due pescatori in piedi e sorridenti vicino al pesce è stata Linette Grzelak, la compagna di uno dei due. “Pensavo fosse finto” ha scritto Linette nel suo post.

Ralph Foster è il direttore del South Australian Museum. A proposito del pesce ritrovato alla foce del Murray, Foster ha detto che nel sud dell’Australia ci sono tre specie molto rare. Il pesce luna è il più raro dei tre.

