PIACENZA – Un “cliente” particolare ha fatto irruzione nei negozi di via Emilia Parmense a Piacenza il 18 gennaio. Una nutria ha deciso di fare una passeggiata in città ed è sbucata proprio vicino ad un bar molto frequentato, seminando il panico e la curiosità di clienti e passanti.

A raccontare l’episodio, documentato con diversi video, in cui il paffuto roditore si aggirava per la via della città prima di essere catturato, è il sito Libertà:

“Non si è certamente conclusa come sperava, e cioè con un piacevole spuntino, la “gita in città” (probabilmente a caccia di cibo) di una grossa nutria, sbucata nelle vicinanze di un bar molto frequentato lungo via Emilia Parmense. La sua improvvisa comparsa nella mattinata di ieri, giovedì 18 gennaio, ha destato preoccupazione, ma anche un’alta dose di curiosità, in clienti e passanti. Il paffuto roditore (giunto molto probabilmente dai canali della vicina ferrovia), una volta scoperto, si è subito nascosto sotto a una fioriera, prima di essere catturato(non senza difficoltà) dai volontari di Aisa”.

