Pioggia, la gatta che ha vegliato per 12 giorni la padrona morta: ''Ora cerca casa. Aiutiamola''

Pioggia, una gatta di 16 anni, dopo aver vegliato per 12 giorni il corpo della padrona morta e di cui nessuno si era accorto, ora cerca una nuova casa. Pioggia vive a Voghera e l’appello per l’adozione sta facendo il giro dei social.

L’appello sui social

La gatta, raccontano sui social, ha vegliato per 12 giorni la sua padrona che era morta in casa, prima che qualcuno si accorgesse di quanto accaduto. Una vera a propria tragedia. Ora alcuni volontari sui social hanno lanciato l’appello per l’adozione: “Era trattata come una regina, ora è la tristezza fatta gatta – si legge nel post che propone Pioggia in adozione. – Vorremmo, però, farle passare gli ultimi anni di vita in serenità e sicurezza”.