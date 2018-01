RIO PANANA’ – Nei fiumi argentini si registra in queste ore un insolito aumento delle “palometas“. Pur trattandosi di una specie di piranha nativa del Sud America, quanto sta accadendo fa paura: il pesce è particolarmente vorace ed in grado di rendere a brandelli, in poco tempo, grossi pezzi di carne.

La conferma arriva da questo uomo argentino che lancia sulla riva del Rio Paranà della carne, proprio per dimostrare la loro ferocia. Le autorità locali stanno ora valutando se piazzare o no delle bandiere sulle rive del fiume. In questo modo sperano di allertare la popolazione.

Il fenomeno sta prendendo risvolti preoccupanti: l’anno scorso, le persone ferite dagli attacchi delle “palometas” sono state tre in tutta l’Argentina.