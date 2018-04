PISA – Animalisti contro il vescovo di Pisa: “Ha rinchiuso i gatti, li lascia morire di fame”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il vescovo della città, monsignor Paolo Binotto, da alcuni giorni ha fatto blindare il cancello dell’arcivescovado non facendo più uscire i gatti della colonia felina lì presente da anni. In questo modo viene impedito a chiunque di portare cibo e acqua agli animali.

Secondo quanto riferisce Aidaa, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, i gatti presenti erano 18 ed al momento se ne intravedono solo otto quindi non ci sono notizie certe sugli altri dieci mici della colonia.

Il presidente dell’associazione, Lorenzo Croce, ha firmato una denuncia che verrà inviata alla Procura della Repubblica di Pisa nei confronti del vescovo Binotto per maltrattamento di animali e per violazione della legge 281/91 in materia di tutela delle colonie feline.

“Il problema non è quello di portare via i gatti che li sono e devono restare, è ora di fare rispettare le leggi non di permettere a questi signori che siano amministratori di condominio o vescovi di fare azioni di prepotenza contro la legge che tutela le colonie feline, ha spiegato Croce, ognuno agisca secondo le proprie convinzioni noi siamo per il rispetto della legge e il signor anzi il monsignor Binotto non la sta rispettando e per questo sarà chiamato a risponderne davanti ai giudici”.