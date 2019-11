ROMA – Ha comprato un serpente di appena 20 centimetri come animale domestico da far crescere in casa e si è ritrovato con il pitone birmano più grande al mondo, che misura oltre 5 metri.

Questa è la storia d Marcus Hobbs, 31 anni, del Gloucestershire, Inghilterra. L’uomo ha acquistato il suo Hexxie in un negozio di animali otto anni fa, dandogli da mangiare topolini, salvo poi vederlo trasformarsi in un enorme pitone cheora mangia cervi nati morti, vitelli, capre e maiali che gli forniscono gli allevatori locali.

Mantenere Hexxie non è facile, anzi è molto costoso, inoltre il pitone birmano potrebbe schiacciare un essere umano, stritolarlo e ingoiarlo intero in pochi minuti. Hobbs non pensa che sia pericoloso, ma si guarda bene dal lasciargli avvicinare i figli di uno e quattro anni: “Lo faccio uscire soprattutto quando i piccoli sono a letto”.

Secondo gli esperti di rettili, si tratta del pitone birmano più grande al mondo ma per misurarlo andrebbe anestetizzato e per ora Hobbs è contrario, vuole aspettare che cresca ancora: “Sapevo che sarebbe stato grande, ma ha scioccato tutti per quanto è cresciuto. Sono molto appassionato di serpenti e cerco di aiutare le persone a capirli”. Hexxie vive con Hobbs con un altro serpente più piccolo, Monty, e con il cane di famiglia Shiloh, un Husky: “E vanno tutti d’accordo”. (Fonte Leggo)