ROMA – Un pitone gigantesco salta fuori improvvisamente da una pozza d’acqua e cattura la sua preda: un piccolo cervo che stava bevendo insieme agli altri cervi.

Le immagini straordinarie sono state riprese il 21 novembre da una telecamera di sorveglianza del Dipartimento forestale della Chanda centrale. Il filmato è stato girato all’interno della foresta Karwa nello stato Maharashtra che si trova nel centro dell’India.

Il serpente salta fuori dalla pozza d’acqua e riesce in un solo colpo a stringere tra le sue fauci il cucciolo portandoselo con se sott’acqua dopo qualche secondo, giusto il tempo di soffocare mortalmente l’animale. Per il piccolo esemplare di cervo nom c’è niente da fare, anche perché gli altri cervi nel frattempo sono scappati via. L’animale non sembra neanche avere il tempo di provare a reagire.

Quando i pitoni uccidono le loro prede, usano questa tattica: compiono una vera e propria imboscata saltando e colpendo la preda che viene afferrata con i denti in circa 50 millisecondi.

Per rendersi conto dell’incredibile velocità basta pensare che gli esseri umani impiegano 200 millisecondi per battere le palpebre, spiega La Stampa che ripubblica il video apparso anche sul Daily Mail. Enorme è anche la capacità che ha questo serpente di compiere un vero e proprio salto volante.

Fonte: La Stampa, Daily Mail, YouTube, Reuters