ROMA – Un grosso pitone abbandonato accanto ai cassonetti nel quartiere Monte Mario a Roma, zona nord della città. La foto è stata scattata qualche giorno fa da un cittadino ed è finita sui social E così a Roma, dopo i maiali e i cinghiali, tra i rifiuti è comparso un pitone reale morto. Come però denunciano i residenti, il serpente è stato rimosso dopo circa una settimana dalle prime segnalazioni.

Il pitone era abbandonato tra l’ospedale San Filippo Neri e Santa Maria della Pietà. Il rettile era lungo più di un metro e probabilmente è stato abbandonato in strada da qualcuno che lo teneva in casa. Non è chiaro se il serpente sia stato salvato né se sia stato “visitato” dai veterinari dell’Asl locale prima della sua rimozione. Fatto sta che è rimasto là per circa una settimana. E così, dopo il gatto imbalsamato abbandonato al Pigneto, a Roma un nuovo caso che farà discutere.