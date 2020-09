Pitone in strada a Maccagno: i Vigili del Fuoco lo recuperano

Un pitone lungo più di un metro striscia in strada. Intervengono i Vigili del Fuoco e lo recuperano. E’ successo a Maccagno con Pino e Veddasca, provincia di Varese.

L’animale è stato recuperato dai Vigili del Fuoco sulla strada statale 394. E’ accaduto domenica, 27 settembre, intorno alle 18.3o.

Dopo esser stato catturato e chiuso in un bidone dai pompieri di Luino, il ptione è stato affidato alle autorità sanitarie che hanno rassicurato sulle sue buone condizioni.

Pitone fuggito da qualche terrario

Secondo VareseNews, il pitone potrebbe essere fuggito da qualche terrario.

il serpente si trovava sulla strada e strisciava venendo sfiorato dalle auto di passaggio. I pompieri sono intervenuti con arrivati con un’autopompa, i vigili del fuoco si sono trovati davanti un bell’esemplare di pitone. Catturato e chiuso in un bidone è stato consegnato alle autorità competenti che se ne prenderanno cura.

Non è la prima volta che, in zona, un animale selvatico si ritrova in un habitat umano.

Il 9 settembre scorso, un cervo si era infilato in un vicolo cieco ad Angera, sempre in provincia di Varese. I residente del paese hanno subito allertato i Carabinieri che hanno provato ad avvicinarsi all’animale spaventato.

Subito dopo è stato avvisato anche il personale specializzato dell’Ats (Agenzia per la tutela della salute) che ha sedato il cervo e lo ha rimesso in libertà (fonte: VareseNews, FanPage).