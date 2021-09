Podcast e animali: come conoscere i nostri amici a 4 zampe

In Italia circa la metà delle famiglie e dei single possiede un animale domestico. Sempre di più si avverte l’esigenza da parte dei proprietari di un animale da compagnia di comprendere come prendersene cura. Anche perché le abitudini degli italiani sotto questo punto di vista sono molto cambiate, anche considerando soltanto gli ultimi 20 anni. Se in un passato non troppo lontano l’animale da compagnia era “lasciato a se stesso” per gran parte del tempo, oggi le cose funzionano in modo decisamente diverso. Per conoscere come prendersi cura del cane o del gatto oggi è possibile approfittare di numerosi podcast. Che ci raccontano quali siano le abitudini del nostro amico a quattro zampe, le sue necessità e le sue richieste più difficili da comprendere.

I podcast con gli animali

In Italia i podcast sono un mezzo di comunicazione seguito da un numero crescente di persone. Stiamo parlando di vari milioni di cittadini italiani, tra i quali oltre il 65% è costituito da giovani, con età tra i 25 e i 34 anni. Sono proprio queste persone che apprezzano in modo particolare i podcast dedicati agli animali, argomento che si arricchisce quotidianamente. Spesso i podcast trattano le principali problematiche correlate al prendersi cura di un cane o di un gatto; è vero però che un numero crescente di italiani ama accompagnarsi con animali un tempo considerati rari e poco diffusi. Stiamo parlando di animali esotici, quali serpenti, rane o rettili di varie specie e origini. Anche la passione per gli insetti e i ragni sta prendendo piede in Italia, soprattutto tra i più giovani. In questi casi l’utilizzo dello strumento podcast consente di comprendere meglio come prendersi cura di questi animali, in modo da poterli mantenere in salute per molti anni.

L’animale domestico particolare

Quando si decide di condividere la propria casa con un animale domestico originale è importante informarsi su diversi argomenti. Il primo di questi è il clima a cui il singolo animale è abituato, anche perché potrebbe essere molto diverso rispetto a quello presente in casa. Allo stesso modo è fondamentale conoscere le abitudini alimentari di un animale, che si tratti di un cane o di un camaleonte poco importa. I podcast sugli animali ci spiegano tutto questo, andando a volte anche a trattare le problematiche che riguardano gli animali esotici o con esigenze molto originali.

La legislazione italiana

Non si deve poi dimenticare che avere in casa un animale da compagnia coinvolge anche la necessità di conoscere le prescrizioni in merito delle vigenti leggi. Per quanto riguarda animali “classici”, come cane e gatto, oggi in Italia è obbligatorio munirli di microchip, un dispositivo che aiuta a collegare il singolo animale al suo proprietario. Ci sono però leggi che riguardano anche il possesso di animali esotici, per alcuni dei quali è sostanzialmente vietato in Italia allevarne degli esemplari in casa. In ogni caso oltre ai podcast con cani, gatti e altri animali queste informazioni si possono ottenere anche presso enti e associazioni che dedicano la propria attività alla cura degli animali da compagnia, esotici e non.

Perché i podcast animali piacciono tanto

Spesso i podcast con animali sono dedicati alle informazioni che riguardano l’allevamento e la cura quotidiana di questi simpatici amici. Non è sempre così, in quanto gli elementi da conoscere quando si alleva in casa un animale sono vari, anche quando si tratta di cani e gatti. Anche per questo motivo il numero di podcast animali disponibili online è decisamente molto elevato. Alcuni riguardano la comprensione dei messaggi che il nostro animale domestico ci invia, attraverso i suoi versi o con i comportamenti quotidiani. Altri invece permettono di incontrare i veterinari, per ottenere utili consigli su qualsiasi argomento. Compresa la necessità di fornire all’animale un vaccino o delle cure particolari, che gli garantiscono una vita in salute e il benessere quotidiano. Si trovano online podcast dedicati agli animali in senso lato, così come canali che parlano prettamente di alcune specie di cani o di gatti, di animali esotici, rettili, insetti e altre creature provenienti da tutto il mondo. Tra gli argomenti maggiormente trattati quando si parla di cani e gatti troviamo l’addestramento. Che può riguardare la comune convivenza quotidiana o anche la pratica di specifici sport e attività.