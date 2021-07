Si è sporta troppo, forse per abbeverarsi, ed è scivolata nel fiume Elsa, in provincia di Siena. Così una cagnolina di nome Elen ha rischiato di annegare nella serata di martedì 29 giugno. Per fortuna però una pattuglia della polizia che si trovava nei paraggi è intervenuta.

Erano circa le 23 quando un ragazzo ha avvicinato i poliziotti della Squadra Volante di Poggibonsi segnalando di aver visto poco prima un cane in difficoltà nelle acque del fiume Elsa.

Cane nel fiume Elsa, il salvataggio dei poliziotti

Gli agenti sono subito accorsi sulla riva del fiume e dopo una mezzora di ricerche al lume di torcia sono riusciti ad individuare il cane in acqua.

Uno di loro, ha improvvisato una imbracatura di emergenza con la corda di traino in dotazione alla Polizia Stradale ed è così riuscito a calarsi nel fiume e a trarre in salvo la cagnolina, tirandola fuori dall’acqua.

La cagnolina in commissariato

Dopo aver tranquillizzato l’animale, i poliziotti l’hanno portata in Commissariato dove si sono presi cura di lei e le hanno dato da mangiare.

Tramite il servizio soccorso A.N.P.A.N.A., sono risaliti alla sua identità, verificando il chip: Elen è un bracco tedesco di sette anni.

Il suo proprietario, un 74enne di Poggibonsi, è stato quindi contattato dalla polizia e dopo aver ringraziato gli agenti è tornato a casa con la sua amica a quattro zampe.