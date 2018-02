HUDSON – La polizia guida dall’auto di servizio un cavallo in fuga. Accade in Florida nella contea di pasco: nel filmato pubblicato in Rete e diventato virale, si vedono gli agenti che guidano il cavallo dicendogli di procedere e poi di fermarsi al loro ordine.

L’animale è scappato da un allevamento dopo essere stato spaventato da un coyote o un orso. Alla fine, i sei agenti utilizzati in questa particolare missione, riescono a riportare il cavallo dopo aver viaggiato sulla Us Highway 19 alla proprietaria Patrisha Blowers, una 53enne di Hudson sempre in Florida.