Qual è il nome da cane più utilizzato nel mondo?

ROMA – Quando scegliamo il nome per i nostri animali domestici lo facciamo, spesso, seguendo la moda, film, canzoni, o dalla cultura più generale.

Il sito Quartz, che ha confrontato l’elenco di oggi con quello degli ultimi 15 anni, ha stilato una lista dei nomi dei cani di New York City. Tra il 2002 e il 2006 il più gettonato era “Max”, forse anche grazie al Gladiatore di Ridley Scott.

Ma dal 2009 in poi sul gradino più alto del podio è salito un altro nome, “Bella”, ed è rimasto lì per tutto questo tempo. Nel 2016 c’erano 1.360 cani registrati con questo nome a New York, i “Max” erano rimasti fermi a 1.287 e i “Charlie” appena dietro a 984.

Ma “Bella” non è popolare solo nella Grande Mela: è il nome più scelto in tutti gli Stati Uniti, e questo vale anche per l’Australia e la Nuova Zelanda. Bella è anche l’unico a essere tra i più scelti per tutte le razze canine, dal Labrador allo Yorkshire Terrier, dal Maltese al Chihuahua.

Divenuto famoso per essere il nome della protagonista di Twilight, “Bella” è diventato sempre più popolare, ed è sopravvissuto alla chiusura del ciclo di libri e film della serie.

“A New York, 19 dei primi 20 nomi per cani potrebbero essere dati anche a bambini o bambine”, scrivono sul sito americano. Bella, Lucy, Max, Daisy, Lola, Coco, Luna, Rocky, Lucy, Teddy, Charlie, Sadie, Maggie, questa la classifica 2016 per i cani degli Stati Uniti: tutti nomi molto utilizzati dagli statunitensi anche per i loro figli.