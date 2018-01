SYDNEY – Nella calda estate australiana a complicare la situazione ci pensano gli uccelli rapaci, che appiccano incendi nei boschi per stanare le loro prede. I rapaci infatti approfittano di piccoli fuochi nella savana e lasciano cadere bastoncini infuocati nell’erba, innescando un nuovo focolaio. Al momento gli scienziati conoscono almeno tre specie di uccelli predatori che incendiano la savana in Australia come tattica di caccia.

Giulia Merlo su La Stampa scrive che tra gli aborigeni si tramandano storie su come gli uccelli abbiamo portato il fuoco nella zona nel nord dell’Australia, nota come Top End. Queste tre specie di rapaci sono il nibbio bruno, il nibbio fischiatore e il falcone, che si radunano vicino a piccoli fuochi di cespugli e attendono che lucertole, piccoli mammiferi e insetti o altri uccelli fuggano per colpirli:

“«Gli uccelli raccolgono stecchini infuocati, spesso molto piccoli, e li portano in zone dove ancora non stanno divampando incendi. Poi li lasciano cadere nell’erba per far partire un nuovo focolaio», ha raccontato al magazine Cosmos l’ornitologo Bob Gosford, del Central Land Council di Alice Springs. «La loro tecnica non sempre riesce, ma in alcuni casi sono riusciti ad appiccare incendi».

Gli osservatori hanno anche notato tentativi di più uccelli insieme di diffondere il fuoco, trasportando tizzoni ardenti. Questo comportamento è molto noto tra la popolazione locale del territorio del nord del paese. Tanto da essere parte di alcune cerimonie tipiche, come la Lorrkon e la Yabuduruwa, che incorporano scene che mostrano gli uccelli diffondere il fuoco. “Gli aborigeni hanno confermato questo comportamento degli uccelli e lo accettano come un fatto naturale, ha detto l’ornitologo. Tuttavia, gli scienziati europei sono riluttanti ad accettare queste osservazioni e sostengono che non esista sufficiente documentazione. Almeno fino a oggi. Ora Gosford e i suoi collaboratori, dopo sei anni di osservazione e la raccolta di più di 20 testimonianze, hanno la possibilità di mostrare come il comportamento dei rapaci sia molto diffuso.

«E’ un fenomeno interessante, perché mostra come le specie abbiano imparato a rispondere agli incendi non scappando, ma utilizzandoli a loro vantaggio e controllandoli», ha detto il professor Kacelnicj, dell’Università di Oxford in Inghilterra. La nuova frontiera della ricerca, adesso, riguarda il tentativo di l’accensione di fuochi controllati con l’aiuto degli aborigeni possa permettere di assistere direttamente ai rapaci in azione”.