Raro fossile di embrione di dinosauro rannicchiato nel suo uovo come un uccello scoperto in Cina (Foto Ansa)

Un fossile di embrione di dinosauro, perfettamente conservato nel suo uovo, è stato trovato in Cina.

Il piccolo dinosauro è fossilizzato in una posizione che finora si pensava tipica solo degli uccelli in procinto di nascere.

Trovato in Cina un fossile di embrione di dinosauro

L’esemplare, ribattezzato ‘Baby Yingliang’, è un oviraptosauro (un teropode ‘parente’ degli uccelli) vissuto circa 70 milioni di anni fa.

Il suo identikit è stato pubblicato sulla rivista iScience da un team internazionale guidato dall‘Università di Birmingham e dall’Università cinese di geoscienze di Pechino.

Il primo embrione di dinosauro perfettamente conservato

“La maggior parte degli embrioni di dinosauro sono incompleti, con gli scheletri disarticolati. Siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questo embrione perfettamente conservato nel suo uovo, in una postura simile a quella degli uccelli. E’ qualcosa che non era mai stato visto finora nei dinosauri non aviani”, ha commentato Waisum Ma, dell’Università di Birmingham.

Baby Yingliang è lungo 27 centimetri dalla testa alla coda e si trova all’interno di un uovo di 17 centimetri.

La sua testa è ripiegata sotto il ventre, affiancata dalle zampe, mentre la schiena segue la curvatura del guscio.

Il baby dinosauro “prova che gli uccelli moderni si sono evoluti dai dinosauri”

“Sembra un piccolo uccello rannicchiato nel suo uovo, una prova in più del fatto che molte caratteristiche degli uccelli moderni si sono evolute prima nei dinosauri loro antenati”, ha spiegato Steve Brusatte dell’Università di Edimburgo.

È risaputo che, prima della schiusa, gli uccelli sviluppano una serie di posture di incurvamento, in cui piegano il corpo ed estendono la testa sotto le ali.

Gli embrioni che non riescono a raggiungere tali posizioni hanno una maggiore probabilità di morire a causa di una schiusa non riuscita.

Il fossile ritrovato in un magazzino

Il fossile, recuperato nella provincia di Jiangxi vicino alla città di Ganzhou, era stato acquisito nel 2000 dal direttore di una compagnia chiamata Yingliang Group, ma poi era finito in un magazzino dove è stato recuperato solo una decina di anni fa dallo staff dello Yingliang Stone Nature History Museum a Xiamen, dove è conservato ancora oggi.