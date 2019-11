Gran Bretagna. Picchia il cane e prende 23 settimane di carcere

ROMA – 23 settimane di carcere per aver maltrattato il suo cane. E’ successo a Parsons Close, Newbury, in Gran Bretagna. Robert Black, 51 anni, è stato incastrato da un video. Nessun dubbio sulla sua condotta.

Le telecamere a circuito chiuso del Victoria Park di Newbury lo hanno filmato il 21 ottobre scorso mentre lo picchiava. Con crudeltà. Cinque volte ha fatto alzare il muso del cane, cinque volte lo ha colpito con violenza. In Gran Bretagna l’Animal Welfare Act del 2006 consente il sequestro dei cani maltrattati

“Black ha dimostrato una significativa crudeltà nei confronti del suo cane dandogli un pugno sul muso diverse volte, senza preoccuparsi del suo benessere – ha dichiarato l’agente investigativo David Burleigh – . Questo comportamento è chiaramente inaccettabile per il proprietario di un animale domestico e sono lieto che non solo abbia ricevuto una pena detentiva per le sue azioni, ma che gli sia stato vietato il possesso di animali per i prossimi 10 anni. Prendiamo sul serio fatti come questi e cercheremo di indagare e agire contro chiunque commetta questo tipo di reato”. (fonte Il Secolo XIX))