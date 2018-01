LONDRA – Nel Regno Unito, al piccione viaggiatore femmina Mary, ferita da schegge di granata mentre portava in volo messaggi segreti durante la seconda guerra mondiale, sarà assegnata una targa blu commemorativa, la prima dedicata a un animale.

Per più di 150 anni, le targhe blu o blue plaque, nel Regno Unito hanno contrassegnato le case o i posti per commemorare persone o eventi celebri.

E ora il primo animale a ricevere l’onore della targa è il piccione viaggiatore femmina Mary, che consegnava i messaggi segreti nella seconda guerra mondiale, scrive il Daily Mail.

Mary, mentre sorvolava il passo di Calais fu colpita da schegge, ferita da pallottole e attaccata dai falchi di guerra tedeschi. La piccionaia a Exeter, nel Devon, fu bombardata dalla Luftwaffe nel 1942, provocando la morte di molti compagni piumati.

Viveva con il proprietario, l’allevatore di piccioni Cecil “Charlie” Brewer, e la proprietà nella West Street di Exeter ora ha la blue plaque commemorativa.

Nel 1941, Brewer era stato nominato agente speciale con la responsabilità del controllo generale dei piccioni di guerra. Per ricucire le ferite di Mary si avvalse della sua abilità di calzolaio e al piccione aveva realizzato un piccolo supporto in pelle sul collo per lenire le ferite.

Alla fine della guerra le fu assegnata la medaglia al valore Dickin, il più alto riconoscimento agli animali per il coraggio.

Morì nel 1950 ed è sepolta con altri animali eroi nel Pet Cemetery a Ilford, nell’Essex.

John Monks, della Exeter Civic Society, ha dichiarato:”È una straordinaria storia di dedizione al dovere degna di una targa blu. Ma al contempo la registrazione di ruoli che gli animali avevano in momenti difficili”.

Brewer è morto nel 1985, a 90 anni, raccoglieva fondi per beneficenza e teneva conferenze sull’amato volatile.