RHO (MILANO) – Sono morti bruciati vivi nelle loro gabbiette: questa la fine di 80 gatti ospiti del gattile di Rho Dimensione Animale, alle porte di Milano. Sono morti carbonizzati nel rogo divampato nella notte tra mercoledì e giovedì per un cortocircuito al quadro elettrico. Altri gatti e undici cani sono riusciti a salvarsi: erano libero e quando hanno visto le fiamme si sono dati alla fuga. Ma per ottanta mici non c’è stato nulla da fare.

A lanciare l’allarme, alle 7 di giovedì mattina 27 settembre, è stato un residente della zona, che aveva notato il fumo uscire dai locali del rifugio, informa il Corriere della Sera.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Rho, fra cui i responsabili dell’ufficio controllo ambiente e territorio, nucleo specializzato nei reati ambientali. L’atto doloso è escluso, per cui la struttura non sarà sequestrata.

Fondato negli anni novanta, il gattile di Rho prima era ubicato in via Redipuglia, ma nel 2001 un altro incendio lo distrusse. Dal 2008 è stato riaperto in via Turati. Come ricorda Giovanna Maria Fagnani sul Corriere della Sera, da allora, i volontari hanno curato oltre mille gatti, per poi darne in adozione altri ottocento. Il gattile collabora con una comunità per minori di Milano e promuove iniziative di sensibilizzazione nelle scuole.