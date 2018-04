MOSCA – Si torna a parlare dei Rich kids, i figli dei rampolli che in giro per il mondo si divertono a spendere i soldi dei genitori.

Questa volta, a far parlare di loro con l’unico scopo di aumentare il numero dei clic, sono quelli russi che in un video pubblicato su Instagram nel profilo “Rich Kids of London“, mostrano una giovane donna (in pelliccia) che posa e gioca con un orso disteso nella neve.

Accanto alla modella c’è anche una bottiglia di Champagne. Il video è titolato “Posing for photo with drunk bear“. Non è chiaro chi sia la donna, forse è russa, a giudicare dalla lingua che sta parlando chi la riprende.

Il post è stato visualizzato migliaia di volte ed ha suscitato reazioni negative da parte di molti utenti su internet che si chiedono se l’orso sia stato sedato o sia ubriaco.